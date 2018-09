Brits parlement onderzoekt Russische inmenging

Ⓒ ANP XTRA

LONDEN - Een commissie van het Britse parlement heeft Facebook om informatie gevraagd over mogelijke politieke advertenties betaald door met Rusland gelieerde accounts tijdens het EU-referendum in 2016 en de Britse verkiezingen in 2017. De voorzitter van de commissie heeft het verzoek in een brief aan Facebook-topman Mark Zuckerberg gedaan.