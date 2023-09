Hoogbejaarde Britse oorlogsveteranen terug in Arnhem: ’Ik had geluk, schoten steeds mis’

Arnhem - Het was nog even spannend de afgelopen dagen hoeveel van de vijftien nog in leven zijnde Britse oorlogsveteranen er ditmaal getuige zouden zijn van de herdenking van De Slag om Arnhem. Ze zijn allemaal bijna honderd jaar oud. En uiteindelijk hebben zes oud-strijders hun krachten weten te bundelen en de oversteek gemaakt. „Zo oud ben ik niet hoor”, zei de 99-jarige Bill Gladden bij aankomst op het voormalige strijdtoneel, „want ik heb gisteren nog gezongen voor de Britse ambassadeur in Den Haag.”

Ook voor John Pinkerton (81) en Tom Schaffer (97) was het weer herinneringen ophalen geblazen. Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap