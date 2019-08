Dronken jongens gebruiken egeltje als voetbal: beestje overlijdt

Medewerkers van dierenambulance Maasland kregen afgelopen weekend een melding van een gewonde egel binnen. Bij aankomst troffen zij het gehavende jonge dier aan. „Hij rolde zich niet op, dat is een slecht teken, had bloed op zijn neus en kon zijn bekje niet normaal dicht krijgen”, schrijft een medewerker op Facebook.

Toen zij het egeltje wilde meenemen, kwam er een vrouw aangesneld. Zij vertelde dat haar zoon ’s nachts met het beestje thuis was gekomen. Hij had een groep dronken jongeren gezien die ergens tegen aan het trappen waren. Toen de jongens weg waren ging hij kijken en trof hij het arme beestje aan.

De ambulancemedewerker heeft geen goed woord over voor de daders: „Hoe haal je het in je hoofd om een weerloos dier als voetbal te gebruiken? Alleen omdat je tegenover je ’vrienden’ stoer wilt zijn? Ik kan je vertellen dat het niet stoer is. Het is laag en vreselijk gemeen en zeer laf.”

Het beestje heeft een verbrijzelde schedel en een kapotte kaak overgehouden aan het incident. De egel is uit zijn lijden verlost en ingeslapen.