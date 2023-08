OM eist 12 jaar cel voor poging uitlokken moord op Geert Wilders

„Ik hoop toch dat anderen zich nog eens achter de oren krabben voordat ze dat soort dreigementen uiten”, zei de PVV-leider dinsdag na afloop van de rechtszaak. En hij hoopt dat het OM het niet zal laten bij de vervolging van Latif. „Er zijn nog een paar grotere vissen, zoals imam Ashraf AsifJalali die een fatwa over me heeft uitgesproken. We weten van Salman Rushdie dat je daar niet zomaar vanaf komt.”

Het filmpje dat Khalid Latif een forse veroordeling kan opleveren maakte hij in 2018, kort nadat Geert Wilders aankondigde om een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed te organiseren. Die aankondiging leidde tot felle protesten en demonstraties in onder meer Pakistan. Nederlandse vlaggen en beeltenissen van Wilders werden verbrand. Het gevaar dat ook andere Nederlanders daardoor liepen was voor Wilders aanleiding om af te zien van de wedstrijd, maar toen was de geest al uit de fles.

Ook Latif voelde zich persoonlijk geraakt door de aankondiging van de „disgraceful Dutchman.” Hij loofde 3 miljoen roepie (bijna 21.000 euro) uit aan eenieder die de PVV-leider zou vermoorden en het bewijs daarvan zou leveren met een videofilmpje. Het was al het geld dat hij bezat, zei Latif, maar hij had het ervoor over.

Fors bedrag

Zijn oproep verscheen op meerdere social media, en omdat Latif een bekende Pakistaan was en voor veel mensen 3 miljoen roepie een fors bedrag is, had het zomaar mensen kunnen inspireren om Wilders daadwerkelijk te doden, zei de officier van justitie tegen een lege verdachtenbank. Zij zei de oproep van Latif te zien als een aanslag op de rechtsstaat, door te pogen om een volksvertegenwoordiger de mogelijkheid te ontnemen deel te nemen aan het publieke debat.

Latif schitterde door afwezigheid. Eerder beweerde hij tegenover Franse journalisten dat hij niet op de hoogte was van de rechtszaak. Op verzoeken om hulp van de Pakistaanse autoriteiten om hulp werd niet gereageerd en er was evenmin een advocaat. Dat betekende een ultrakorte behandeling bij verstek.

De afwezigheid van de verdachte weerhield Geert Wilders er niet van om via de rechtbank Khalid Latif rechtstreeks toe te spreken. „Zolang ik leef en adem krijgt u mij niet stil. Ik zal de waarheid blijven spreken en mijn mening geven, ook als het gaat om uw ideologie en uw profeet. Dat is de enige vrijheid die ik nog heb en die pakt u mij niet af. Ik zal altijd doorgaan.”

Wilders: „Een veroordeling zal een krachtig signaal zijn aan het adres van dit soort mensen: Jullie komen er niet mee weg. Het zal laten zien dat ik niet vogelvrij ben. Het vrije woord zal niet gesmoord worden door die terreur.”

Uitspraak 11 september.

Video: Verslaggever Jeroen Holtrop sprak PVV-leider Geert Wilders na afloop.