Mondkapjesplicht aangescherpt: alles wat je vanaf nu moet weten

1. Op welke plekken is het verplicht om een mondkapje te dragen?

Mondkapjes zijn verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar op alle publieke locaties, zoals de supermarkt, in het openbaar vervoer en ook in het onderwijs.

Het is wettelijk verplicht om een mondkapje te dragen op de volgende plekken:

In het openbaar vervoer, trein, tram, bus en veerboot.

Op plekken rond het openbaar vervoer, zoals haltes, perrons en stations.

Op vliegvelden en in vliegtuigen.

In het professioneel personenvervoer zoals touringcars en taxi's.

In publieke binnenruimtes, zoals supermarkten, winkels en bibliotheken.

Op sportlocaties voor iedereen vanaf 13 jaar, voor zowel personeel als gasten tijdens verplaatsing en als u zit. Het mondkapje mag af tijdens het sporten.

Bij bezoek aan contactberoepen, zoals de kapper, masseur of pedicure, voor dienstverlener en klant.

In het primair onderwijs voor volwassenen bij verplaatsing.

In het voortgezet onderwijs: voor iedereen tijdens verplaatsing door de school.

Op mbo-scholen, hogescholen en universiteiten: voor iedereen tijdens verplaatsing door de school en wanneer u ergens zit of staat.

2. Op welke plekken wordt geadviseerd om een masker te dragen?

Ook buiten en op de werkvloer wordt mensen vanaf zaterdag geadviseerd een mondkapje te dragen, als er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Dit geldt bijvoorbeeld op drukke openbare plaatsen buiten, zoals winkelstraten. En ook op de werkvloer.

Je krijgt het advies om een mondkapje te dragen op de volgende plekken:

Op drukke plekken buiten waar het moeilijk is om afstand te houden, zoals in winkelstraten of markten.

Voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 in het primair onderwijs buiten de klas. Bijvoorbeeld op de gang.

Voor mensen die niet thuis kunnen werken: op de werkvloer, bij verplaatsing of daar waar u geen 1,5 meter afstand kunt houden.

Beheerders van bepaalde gebouwen mogen zelf bepalen of je binnen een mondkapje moet dragen. Zij kunnen dat in hun huisregels zetten. Dat geldt ook voor binnenruimtes waar mondkapjes niet wettelijk verplicht zijn, zoals buurthuizen, zorgaanbieders en kerken. Deze sectoren hebben hun eigen richtlijnen.

3. Welke maskers moet je dragen?

Het kabinet adviseert geen stoffen mondkapjes meer te dragen, maar medische mondkapjes van type 2, die beter beschermen dan type 1. Het OMT had dit eerder ook geadviseerd. Mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen beter type 2R dragen, dat nog een extra beschermend laagje heeft. Stoffen en zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden.

Zorg dat het mondkapje altijd de neus, mond en kin bedekt. Raak mondkapjes alleen aan met schone handen en gebruik deze maar één keer.

Het wordt geadviseerd om dit soort zelfgemaakte mondkapjes van katoen niet meer te dragen. Ⓒ ANP/HH

4. Hoe herken je de verschillende medische mondkapjes?

Er zijn verschillende soorten medische mondneusmaskers. Op de verpakking staat dat het om een medisch mondneusmasker gaat, met daarbij de aanduiding type II of IIR. Mondneusmaskers type II en type IIR houden de druppels tegen die vrijkomen naar anderen als je ademt, praat of zingt. Ook houden mondneusmaskers type II en type IIR druppels tot een bepaalde grootte tegen die je zelf inademt, waardoor je ook als drager beter beschermd bent tegen het virus.

FFP2- maskers worden vooral geadviseerd bij medische behandelingen in het ziekenhuis waarbij veel zeer kleine druppeltjes (aerosolen) kunnen vrijkomen met het coronavirus. De maskers beschermen beter tegen deze kleinere druppeltjes dan medische mondneusmaskers. FFP-2 maskers mogen worden gebruikt in publieke ruimtes, maar er zijn wel nadelen. Het langdurig dragen van een FFP2-masker kan leiden tot klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid en soms kortademigheid en benauwdheid. Voor sommige groepen mensen wordt het gebruik van een FFP2-maskers zelfs afgeraden, personen met een longaandoening of zwangeren, omdat het kan leiden tot benauwdheid.

Het kabinet raadt aan om een medisch mondkapje type II te dragen. Ⓒ ANP/HH

Mensen dragen FFP2- maskers, deze mag je dragen maar is niet verplicht. Ⓒ ANP/HH

5. Krijg je een boete als je geen mondkapje draagt?

Je kunt een boete van 95 euro krijgen als je geen mondkapje draagt op plaatsen waar dat verplicht is. Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of in de supermarkt. Politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) controleren of je een mondkapje draagt op plekken waar dat verplicht is, zoals in het openbaar vervoer.