Lichaam vermiste vrouw uit Drachten gevonden in vijver

DRACHTEN - Het lichaam van een vrouw van 57 jaar uit Drachten, die sinds maandag werd vermist, is dinsdag aangetroffen in een vijver in Wijnjewoude (gemeente Opsterland).