Complotdenker Micha Kat staat terecht voor opruiing en bedreiging

Via het onlineplatform Red Pill Journal verspreidde Kat samen met medecomplotdenkers Wouter Raatgever en Joost Knevel ongefundeerde verhalen over vermeende satanische pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven. Als gevolg van de internetuitzendingen kwamen tientallen complotdenkers naar een begraafplaats in Bodegraven om bloemen op kindergraven te leggen.

Raatgever en Knevel zijn hiervoor al veroordeeld en zaten hun straffen al uit. In een andere procedure oordeelde de rechtbank dat de drie complotdenkers een schadevergoeding van ruim 215.000 euro moeten betalen aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Twitter besloot het twitteraccount van Kat te verwijderen.

Kat werd in de zomer van 2021 opgepakt in Noord-Ierland. Een rechter in Dublin besloot eind augustus vorig jaar dat hij mocht worden overgeleverd aan Nederland. In totaal wordt Kat verdacht van zes gevallen van opruiing. Naast de zaken Bodegraven en Van Dissel is hij aangeklaagd voor opruiing tegen de rechtspraak en opruiing tegen de krant AD.

Rechtbankzittingen met Kat kunnen turbulent en tumultueus verlopen. Tijdens een voorbereidende zitting ontnam de rechtbankvoorzitter hem meerdere keren het woord en werd hij bijna uit de zaal verwijderd. Tijdens het kort geding van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk tegen het trio werden rechters gewraakt.