Reclame McDonald’s moet verdwijnen

Silke Tijkotte (D66) spotte het bord toen ze in de weer was met het dossier van de gesneuvelde geluidsschermen langs de A10 in Noord. „Ik zag de borden op de afbeelding die Rijkswaterstaat altijd gebruikt en vroeg ze waarom daar altijd de Mac op staat. Dat was ze nog nooit opgevallen”, zegt het stadsdeelcommissielid.

Ongezond

„Waarom die ondernemer wel en heel veel andere ondernemers niet?”, vroeg Tijkotte zich af. Dat leek op oneerlijke concurrentie. „En we hebben het vaak over de gezonde toekomst, waarom dan reclame voor een ongezonde restaurantketen?”

Het was de bedoeling om woensdag vragen te stellen aan het dagelijks bestuur, maar maandag liet Rijkswaterstaat al weten dat de wegwijzers zullen verdwijnen. Een woordvoerder vertelt dat het overblijfselen zijn van de oude Richtlijn Bewegwijzering.

Richtlijnen

„Die schreef voor dat om de 40 kilometer een restaurant (of verzorgingsplaats) vermeld moest worden langs de snelweg”, zegt zij. Al sinds 2005 gelden er nieuwe richtlijnen. „De borden langs de A10-Noord zijn verouderd en worden vervangen”, zegt de woordvoerder. „Dit bord past niet in de nieuwe richtlijn en we zijn dan ook voornemens het bord dit jaar weg te halen.”

„Ik ben heel blij dat ze weggaan”, zegt Tijkotte. „Soms is het heel simpel. Gewoon door een vraag te stellen. Waarom hangt daar een bord met openingstijden? Ik ben nu wel benieuwd of er meer zijn in Nederland. Of waren dit de laatste twee?”