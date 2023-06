Schrik in haven Hongkong: ’Nederlandse’ reuzenbadeend leeggelopen

De badeenden zijn een idee van de Nederlandse kunstenaar Florentijn Hofman. In 2013 liep een van de badeenden ook al leeg door een lek, ook in Hong Kong. Datzelfde lot is een eendje dit weekend vermoedelijk door de hitte niet bespaard gebleven, meldt Reuters. De eend liep ook een keer leeg door een aardbeving en in Taiwan vermoedelijk door toedoen van zeearenden.

De eend van welgeteld 18 meter was nog maar net aan het publiek gepresenteerd toen het misging. De oorzaak van het euvel is nog niet bekend. „Dat is jammer”, zei de 72-jarige Moon Lam, gehuld in een badeend-shirt, tegen een verslaggever van het persbureau. „Ik dacht eigenlijk dat ik twee badeendjes kon zien.” Een 28-jarige toerist vindt het ’wel schattig’ om te zien. „Misschien is het hier in Hongkong te warm voor ze.”

Het eendenproject ging overzees, van Frankrijk tot Brazilië, Japan, Nieuw-Zeeland en nog veel meer landen. de kunstwerken trokken zodoende honderdduizenden bezoekers. De wereldreis begon in ons land in 2007. „Ze wilden na corona weer ’good vibes’ en dus vroegen ze of ik weer mijn rubberen badeendje kon laten zwemmen in de haven”, zei Hofman eerder tegen RTV Drenthe.