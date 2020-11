Supertyfoon Goni eist levens op Filipijnen

De Filipijnse autoriteiten lieten bijna een miljoen inwoners evacueren. Ze vrezen catastrofale schade en een extreem gevaarlijke situatie

Meerdere slachtoffers stierven door aardverschuivingen van vulkanische as na stortregens in de buurt van de Mayon-vulkaan. In de zwaarst getroffen gebieden zijn huizen verwoest of beschadigd en wegen onder water komen te staan en daardoor onbegaanbaar.

Enkele uren na het bereiken van de Filipijnen nam Goni in kracht af. De tyfoon bereikt later op de dag de hoofdstad Manilla. Het vliegveld van Manilla is gesloten. Met het oog op mogelijke overstromingen zijn bewoners van laaggelegen wijken geëvacueerd naar zones die hoger liggen.

Goni is de krachtigste tyfoon die de Filipijnen treft sinds Haiyan, die in november 2013 meer dan 6300 mensen doodde. Onlangs eiste tyfoon Molave nog 22 mensenlevens ten zuiden van Manilla.

De autoriteiten staan voor een extra uitdaging omdat in evacuatiecentra voldoende afstand bewaard moet worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De Filipijnen hebben het op een na hoogste aantal besmettingen en sterfgevallen in Zuidoost-Azië, na Indonesië.