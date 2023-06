Kolonel Tucker ’Cinco’ Hamilton, bevoegd voor AI binnen het Amerikaanse leger, beschreef de test in mei tijdens een internationaal congres over de toekomst van luchtcomponenten van het leger in Londen. Het AI-systeem dat de drone in kwestie bestuurde had de opdracht gekregen om de luchtafweersystemen van de vijand te vernietigen, maar in de praktijk viel het iedereen aan die dat zou kunnen dwarsbomen.

Besef

„Het systeem begon te beseffen dat de menselijke operator soms zou kunnen kiezen een doelwit niet te doden en daarom doodde het de operator”, staat te lezen in een blogpost waarover Amerikaanse media schrijven. „Omdat die het systeem ervan kon weerhouden alle doelen te bereiken.”

Daarna kreeg het systeem aangeleerd dat de operator doden een misdaad was. „Je gaat punten verliezen als je dat doet, zeiden we ertegen”, aldus Hamilton. „En wat deed het? Het vernielde de communicatietoren die de operator gebruikte om de drone tegen te houden.”

Het gaat om een virtuele test, en er werd dus niet echt iemand gedood tijdens de simulatie. Toch is Hamilton bevreesd door het incident. Hij waarschuwde al eerder voor de gevaren van AI en ziet in de test bewijs voor zijn terughoudendheid. Het Amerikaanse leger gebruikt al AI in bepaalde toepassingen. Zo vloog er recent een F-16 aangedreven door AI.