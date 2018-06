Nieuwe stap tegen kindermisbruik internet

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft dat maandag bekendgemaakt. Minister Ivo Opstelten opent in november de tweejaarlijkse conferentie van het platform, Virtual Global Taskforce geheten. De conferentie in Nederland staat vooral in het teken van de aanpak van kindersekstoerisme en live streaming, ofwel misbruik via de webcam.

Opstelten gaat deze week naar de VS voor een conferentie tegen online seksueel misbruik van kinderen. Als gevolg van de digitalisering van de samenleving neemt de omvang van dit probleem toe. Misbruik vindt steeds vaker plaats via internet en webcams.

Het aantal verdachten van kinderporno stijgt de laatste jaren. In 2013 bracht de politie 568 verdachten aan bij het Openbaar Ministerie, een vijfde meer dan in 2010. Het doel is 700 verdachten in 2018, waarbij de aandacht verschuift naar zwaardere zaken. Het moet meer gaan om de echte misbruikers en producenten van kinderporno dan om mannen die downloaden. Opstelten is nog bezig de wet aan te scherpen, onder meer om het benaderen van kinderen via bijvoorbeeld chatboxes (grooming) aan te pakken.