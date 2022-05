Premium Het beste van De Telegraaf

Wéér gaat het over testen, isolatie, quarantaine en vaccins Apenpokkenangst slaat toe: zijn we te gevoelig geworden?

Het apenpokkenvirus is een virusinfectie die vooral in West- en Midden-Afrika voorkomt. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - We worstelen al ruim twee jaar met de enorme gevolgen van corona. Enorme ellende en beperkingen waren (of zijn) het gevolg én zorgen voor grote frustratie en spanningen in de samenleving. Covid is nog lang niet weg uit ons leven, maar inmiddels lijkt Nederland zich vooral druk te maken om het apenpokkenvirus. Experts spreken opnieuw – tot ontgoocheling van sceptici – over testen, vaccins, isolatie en quarantaine. Laten we ons gek maken door monkeypox?