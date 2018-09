Monster Jam: vergelijk ons niet met copycats

Het GelreDome in Arnhem stond afgelopen weekeinde in het teken van Monster Jam. Volgende week trekkende de brullende motoren door naar het Sportpaleis in Antwerpen. Onze shows zijn een stuk beter geregeld, zweert organisator Manu Braff in het Nieuwsblad. "Bij ons is de kans dat een monstertruck in het publiek belandt zo goed als nihil."

Copy cats

"Vergelijk ons asjeblief niet met die profiteurs en copy cats", zegt Braff. "Er zijn altijd kapers op de kust die gelijktijdig met een professionele monstertruckshow een slap aftreksel daarvan willen verkopen. Je betaalt dan maar tien euro in plaats van de veertig euro die wij vragen maar je veiligheid is niet verzekerd. Enkel een dranghek tussen die superkrachtige machines en het publiek zoals in Haaksbergen, dat is echt onverantwoord."

Braff meent dat 'tweederangsshows' zijn shows in diskrediet brengen. "Ik hoop dat lokale gemeentebesturen nu wel twee keer zullen nadenken alvorens een vergunning af te leveren voor dergelijke charlatans."