Gewiekste snackbarhouder parkeert kar voor scholen

Youness Boughlalah bezoekt dagelijks twee scholen. Aan het begin van de middag meldt hij zich bij het Comenius College, een uurtje later rijdt hij door naar het Roland Holst College.

Beide scholen maken de 42-jarige ondernemer het leven zuur, zegt de man in de regionale media. "De eerste keer rende meteen een conciërge van het Comenius agressief op me af. Hij haalde de politie erbij. Maar ik heb alle vergunningen, dus ik mag hier staan."

Ook het Roland Holst College zat duidelijk niet op hem te wachten. "De boodschap van de directeur was: 'We houden niet van een snackkar voor de deur. Dat is niet gezond voor onze leerlingen'. Hij zou alles doen wat in zijn macht ligt om mij weg te krijgen."

Uitkering

De even sympathieke als gewiekste ondernemer Boughlalah zegt dat geld geen rol speelt. "Ondernemen is mijn passie. Ik hoef geen dure auto, maar ik heb drie kinderen en moet wel schoolgeld, sport en alles betalen. En ik wil dat als ze mijn zoon op het Gemeentelijk Gymnasium vragen 'wat doet je vader?', hij niet hoeft te zeggen dat ik een uitkering krijg."

De regionale omroep RTV NH bracht Boughlalah een bezoekje en zette een video op de website. Bekijk de beelden hier.