‘Vreemde paradox rond coronavaccin’

Hoe verder we het coronavirus indammen, hoe langer het duurt voordat er een vaccin op de markt is. Verslaggever Silvan Schoonhoven vertelt over die opmerkelijke paradox in de wekelijkse podcast corona-update. Desalniettemin zijn er hoopgevende berichten uit het Verenigd Koninkrijk waar deze week de eerste proefpersonen zijn ingespoten met een coronaremmend medicijn van de universiteit van Oxford.