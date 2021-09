Premium Het beste van De Telegraaf

Docu over invloed van kinderkanker: ’Ben zo onvruchtbaar als een huis’

Door Arianne Mantel Kopieer naar clipboard

Annick Sickhinge en Sam van Zoest maakten de documentaite LATER, waarin Annick (op inzet als kind in ziekenhuis) en lotgenoten hun verhaal doen. Ⓒ Roeltje van de Sande Bakhuijzen

AMSTERDAM - Jaarlijks krijgen ongeveer 600 kinderen in Nederland de diagnose kanker. De nu 23-jarige Annick Sickinghe was 14 jaar toen ze lymfeklierkanker kreeg. In de film LATER kijkt ze samen met oud-patiënten terug op hun ziekteperiode, het verwerkingsproces en de invloed ervan op het latere leven. „Ik zou die periode niet weg willen gummen.”