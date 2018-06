Nederlanders staan iets minder vaak rood

Volgens het rapport let het gros van de Nederlanders over het algemeen goed op de uitgaven. De helft zegt zelfs 'heel goed' op te letten (52 procent). Een meerderheid spaart (87 procent), 58 procent heeft het afgelopen jaar niet rood gestaan en twee derde heeft geen betalingsherinneringen ontvangen. „Hierin zien we een lichte verbetering ten opzichte van vorig jaar”, concludeert Wijzer in geldzaken.

Ruim zes op de tien Nederlanders heeft nu een buffer voor de korte termijn, waarmee ze iets beter voorbereid zijn op financiële tegenslagen vergeleken met 2013.