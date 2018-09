Omstreden bedrijf in 10 deelstaten actief

Het bedrijf European Homecare (EHC), dat in opspraak is geraakt door vermeende mishandelingen van asielzoekers in de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen, is in 10 van de 16 Duitse deelstaten en ook in andere Europese landen actief. Volgens de website leidt de in 1989 opgerichte onderneming ongeveer 40 instellingen voor asielzoekers en vluchtelingen.