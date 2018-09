Timmermans wil meer politiek debat in Europa

Het debat in Europa moet politieker en minder technisch. Minister van Buitenlandse Zaken en beoogd vicevoorzitter van de nieuwe Europese Commissie Frans Timmermans schrijft dat in antwoord op vragen van Europarlementariërs over zijn ideeën en ambities. De vragenreeks is voor het Europees Parlement een voorbereiding op de hoorzitting met Timmermans op 7 oktober.