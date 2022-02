Nucleaire reactor in Petten tot zeker half maart buiten bedrijf

„Op dit moment zijn we de reparatie aan het voorbereiden. We hebben een voorstel gedaan en dat moet worden goedgekeurd door onze toezichthouder, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Als dat proces doorlopen is dan kunnen we starten met de aanpassing van het koelsysteem, daarna kunnen we de reactor weer opstarten”, aldus de zegsvrouw.

Petten is ’s werelds grootste leverancier van medische isotopen die worden gebruikt bij diagnose door middel van scans bij kankerpatiënten, mensen met hart- en vaatziekten en patiënten met infecties. Ze worden ook gebruikt voor de bestraling van uitgezaaide kanker. De reactoren van Nederland en België zijn samen goed voor 65 procent van de wereldvoorraad isotopen.

Opgevangen

Volgens de woordvoerster van NRG kunnen de leveringen aan ziekenhuizen voorlopig worden opgevangen door andere reactoren in de wereld. „Maar als wij langer uit bedrijf blijven dan de beoogde 17 maart, dan hebben we weer een andere situatie en dan zou het weer anders kunnen zijn. Mochten we zien dat we de streefdatum niet gaan halen, dan kunnen we kijken hoe de andere reactoren dat op een andere manier kunnen opvangen.”

De Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) gaf begin februari aan dat enkele ziekenhuizen in ons land niet zoveel scans bij patiënten kunnen maken als ze zouden willen door de problemen in Petten. De organisatie komt dinsdag met actuele cijfers over de situatie.