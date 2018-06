Onderzoek tweet dode Nederlandse jihadisten

Een twitteraar, onthatpath3, zegt dat er bij Amerikaanse luchtaanvallen drie Nederlanders, vier Britten en vier Syriërs zijn omgekomen. Waar en wanneer dat zou zijn gebeurd staat niet in de tweet. Een woordvoerster van het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigde zaterdag een bericht met die strekking van de NOS.

Dinsdag werd bekend dat er in de Syrische stad Aleppo drie Nederlandse jihadganger zijn omgekomen bij de Amerikaanse luchtaanvallen op de stad.

Een NCTV-woordvoerder zei toen: „Het is wel duidelijk dat als je daar op jihad gaat, je in een oorlogsgebied komt waar hevig wordt gevochten.”

Een Nederlandse jihadist die zichzelf 'Muhajiri Sháám' noemt, Arabisch voor 'immigrant in Syrië, zegt over het bericht op Twitter: „Het gaat om dezelfde aanval als enkele dagen terug, er zijn geen nieuwe doden!“

Sháám, alias Abu Mohammed, riep dinsdag in een filmpje op Facebook zijn broeders in onder meer Nederland op tot „een sterke, stevige daad tegen de Nederlandse overheid'. Tegen hem loopt een strafrechtelijk onderzoek. Ook is zijn Nederlandse paspoort woensdag ingetrokken.