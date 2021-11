Nieuwe dinosaurussoort met grote, bolle neus ontdekt in Engeland

Heel lang werd gedacht dat op het Engelse eiland Isle of Wight twee soorten dino’s leefden: de Mantellisaurus atherfieldensis en de plantetende Iguanodon bernissartensis. Maar onderzoeker Lockwood heeft kunnen aantonen dat er nog een dinosoort ongeveer 125 miljoen jaar geleden rondwandelde op het eiland, namelijk: de plantenetende Brighstoneus simmondsi.

De brightstoneus zou naar schatting ongeveer 8 meter lang geweest zijn, en zo’n 1.000 kilogram gewogen hebben.

Bolvormig neusbeen

Maandenlang heeft Lockwood botten van het Natural History Museum in Londen en het Dinosaur Isle Museum lopen sorteren en bestuderen. Uiteindelijk ontdekte hij een schedel met een bolvormig neusbeen, die erg afweek van de andere soorten die juist een rechte neus hadden. „Ook het aantal tanden was een teken”, zegt Lockwood tegen The Guardian. „De Mantellisaurus heeft er 23 of 24, maar deze heeft er 28.’’ Door deze details kon hij concluderen dat hij een nieuw soort had ontdekt.

Lockwood noemt de dino: ’Brighstoneus simmondsi’. Brighstoneus verwijst naar het dorp Brighstone gelegen op het eiland Isle of Wight. Dichtbij deze plek is de schedel opgegraven. En het tweede deel, simmondsi, is ter ere van amateurverzamelaar Keith Simmonds. Hij hielp met het vinden en opgraven van de botten.