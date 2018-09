'September warmer dan gemiddeld'

Met aan het eind van de maand een verwachte gemiddelde temperatuur van 16 graden was het in september dit jaar warm te noemen. Volgens Weeronline.nl is het normaal gesproken gemiddeld 14,5 graad in die maand. Hiermee is september 2014 de op 7 na warmste septembermaand sinds het begin van de metingen in 1901.