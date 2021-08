5000 euro boete voor particuliere plantenbak tegen foutparkeren

Sandra Demmers moet de plantenbakken die ze neerzette tegen illegaal parkeren weghalen van de gemeente, anders dreigt 5.000 euro boete. Ⓒ Richard Stekelenburg

Wijk aan Zee - Het rijtje planten voor haar deur is bedoeld om hardnekkige foutparkeerders te weren en de overlast van scootertjes in de steeg hiernaast tegen te gaan. Ze staan er al vier jaar, maar dat mág niet van de gemeente. En dat het ’t Beverwijkse stadhuis menens is, weet bewoonster Sandra Demmers van de St. Odulfstraat in Wijk aan Zee nu ook. Een hoge boete dreigt.