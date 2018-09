Paul: "Rely kwam mij lachend vertellen dat ik genomineerd was voor de leukste buurman van Nederland, maar ik geloofde het eerst niet. Ik dacht dat het een grapje was, want we nemen elkaar altijd in de maling. Maar op de website van VROUW zag ik dat mijn buurvrouw niet gelogen had. Vervolgens kwam er ook nog een fotograaf langs om een foto van ons samen te maken én werd ik gebeld door een redacteur van VROUW. Dus nu weet ik toch wel zeker dat het geen grap is..."

Waarom Rely vindt dat Paul de leukste buurman van Nederland is:

Rely: "Paul is de meest knotsgekke buurman die er bestaat. Op Vaderdag komt hij ons huis binnen met een riddercape om zijn rug en een zwaard in zijn hand. Brult hij naar mijn man: ‘Wat heb jij voor Vaderdag gekregen? Ik heb een riddercape gekregen!’ Bij onze buren stormde hij het huis binnen in een trouwjurk, om ze op die manier te feliciteren met hun jubileum. Een buurman waar je mee kunt lachen, hoe leuk is dat? Bovendien is hij heel behulpzaam. Hij haalt de boom voor je weg of gaat voor je klussen, zonder dat je het hem hoeft te vragen. Paul is een buurman van goud, met zijn hart op de goede plaats."

