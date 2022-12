Geen vervolging Saudische kroonprins na moord op Khashoggi: politieke immuniteit

Kopieer naar clipboard

WASHINGTON - De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman wordt in de Verenigde Staten niet vervolgd voor zijn rol bij de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi, die in de VS werkte en het Saudische regime bekritiseerde. De rechtbank verwerpt een rechtszaak omdat de kroonprins als premier van Saudi-Arabië onschendbaarheid geniet.