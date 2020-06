Kettingrukker actief in het Gooi en Utrecht

De recherche zet alles op alles om de blonde blanke man die op een scooter of soortgelijk voertuig rijdt zo snel mogelijk achter de tralies te krijgen. ,,Nu zijn er alleen nog lichtgewonden, maar het kan ook helemaal mis gaan. De man trekt met kracht de sieraden van de nek”, aldus een politiewoordvoerster.

De man die sinds een paar dagen actief is slaat telkens toe in een andere plaats. Zo probeerde hij met geweld kettingen te stelen in Leusden, Bunschoten, Driebergen, Hoevelaken, Huizen, Zeist, Eemnes, Baarn, Soest, Bussum, Hilversum en De Bilt. Zaterdagochtend iets na tien uur sloeg hij voor het laatst toe op de Looydijk in De Bilt.

,,Zijn werkwijze is steeds hetzelfde. De man rijdt op een scooter langs een fietsende of wandelende vrouw en trekt de sieraden van de hals van de vrouw. In een aantal gevallen bleef het een poging. De slachtoffers zijn 65-plussers, meestal 80-plussers”, aldus de politie. De slachtoffers hebben nadat ze door de man zijn belaagd een zere hals of nek en blauwe plekken opgelopen. In een geval viel een vrouw op de grond.

Volgens de politie komt het signalement ook in alle gevallen overheen. Het gaat om een blanke man rond de twintig tot dertig jaar met een normaal of gespierd postuur. Om de man zo snel mogelijk van straat te halen zodat hij niet weer toeslaat is de politie op zoek naar getuigen of naar camerabeelden.