Taghi in zakenjet naar Nederland

Amsterdam - Ridouan Taghi, die vandaag jarig is, is in een Bombardier Challenger 604 vanuit Dubai naar Eindhoven gevlogen. Dat ging via een tussenstop op Boekarest. Het vliegtuig waarin hij, nog volledig beduusd van zijn arrestatie, werd vervoerd, was een ’super midsize jet’ die vooral voor zakenlieden bedoeld is.