Arriva wil trein laten rijden van Groningen naar Parijs

„Met de aanvraag om naar Parijs te rijden, spelen we in op de groeiende vraag naar duurzaam vervoer en de grote maatschappelijke wens voor meer internationale treinen. Wij denken dat zeker te kunnen en hopen op een positieve beoordeling van de ACM”, reageert Arriva-woordvoerder Nikkie Smit.

„We doen de aanvraag zo vroeg omdat de termijn op 10 juni verloopt. Dat heeft te maken met het voornemen van de Nederlandse overheid om het internationale spoor voor de komende jaren onderdeel te maken van het Nederlandse hoofdrailnet, als andere bedrijven niet voor die datum met plannen komen.”

’Duurzame verbinding’

Hoeveel reizigers Arriva denkt te gaan vervoeren en met welke treinen er gereden gaat worden, is nog niet bekend. „Daarover komt in een later stadium duidelijkheid. Het was voor ons vooral belangrijk om voor de vervaltermijn een aanvraag in te dienen. Maar het is de bedoeling dat de trein in de vroege ochtend (05.30 uur) vanuit Groningen vertrekt en rond 10.40 uur aankomt op Gare du Nord in Parijs”, stelt de woordvoerder.

„Onderweg stopt de trein op de stations Zwolle, Almere, Amsterdam Zuid, Schiphol Airport, Rotterdam Centraal, Antwerpen Centraal en Brussel Zuid. Het spreekt voor zich dat er op stukken met zeer hoge snelheid, zo’n 250 km/u, wordt gereden, terwijl dat op andere trajecten rond de 140 km/u zal zijn. Maar we hebben een vloot van treinstellen die daarvoor zeker geschikt zijn.”

Om 19.15 uur vertrekt de trein vanuit Parijs weer terug naar Groningen en komt daar rond 00.30 uur aan. Smit: „Tussendoor verbindt de trein Parijs overdag nog een keer extra met Amsterdam. Met deze treindienst bieden we een extra rechtstreekse en duurzame verbinding tussen meerdere Europese steden. In onze optiek is open toegang tot het spoor een basisvoorwaarde om van de trein een succesvol alternatief te maken voor het vliegverkeer op korte afstanden. Dit heeft in landen als Spanje, Italië en Frankrijk geleid tot meer en goedkopere treinverbindingen.”

Meer wensen

In de toekomst wil Arriva meer aanvragen doen voor treinverkeer vanuit verschillende Nederlandse regio’s naar bijvoorbeeld Belgische en Franse steden. „We gaan in 2026 als onderaannemer ook de treindienst RE13 verzorgen van Eindhoven naar Düsseldorf. Verder rijden we in de regio Noord (Groningen) en in Limburg wel grensoverschrijdend, onder meer van Groningen naar Leer en van Maastricht naar Aken. Want we zijn geen ’groentje’ als bedrijf, onderdeel van Arriva Group – waarvan Deutsche Bahn eigenaar is – en actief in tien Europese landen. We maken dan ook gebruik van de internationale kennis en ervaring die het bedrijf nu al heeft”, aldus de woordvoerder.

De aanvraag komt op het moment dat Arriva naast de belangrijkste concessie lijkt te grijpen op het hoofdrailnet, dat de komende tien jaar onderhands weer aan NS is gegund. Een bodemprocedure van andere vervoerders om staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) op andere gedachten te brengen, leverde voor deze partijen niet het gewenste resultaat op.