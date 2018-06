Rechter Egypte stelt vonnis Mubarak uit

De 86-jarige Mubarak zou medeplichtig zijn aan de dood van bijna 850 demonstranten tijdens achttien dagen van opstanden en rellen. De onlusten leidden in februari 2011 tot de val van zijn regime. Behalve de oud-president zijn in dezelfde zaak oud-minister Habib al-Adly van Binnenlandse Zaken en zes hoge veiligheidsfunctionarissen aangeklaagd.

Voordat hij de rechtszaak uitstelde, liet de rechter weten dat hij en de aanklagers nog niet alle bewijsstukken hebben kunnen bestuderen. De bewijslast omvat een document van ongeveer 160.000 pagina's.

De oud-president werd in 2012 al tot levenslang veroordeeld in de zaak over de dode betogers, maar daar ging hij tegen in beroep. Hij kreeg toen een nieuw proces, dat in april vorig jaar is begonnen. Omdat het een nieuw proces is, kunnen verdedigers en aanklagers binnen zestig dagen weer in beroep gaan, als ze zich niet neerleggen bij het vonnis.