Gewonde na steekpartij bij winkel Hilversum

Agenten zijn op zoek naar een ’lichtgetinte dunne man’ van zo’n 1.80 meter groot. De verdachte draagt een blauwe winterjas tot op de heupen en had een bivakmuts op. „Spreek de man niet aan, maar bel direct 112”, aldus de politie.

Het steekincident vond omstreeks drie uur bij een elektronikawinkeltje plaats. Het slachtoffer is volgens een fotograaf ter plaatse met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk of het om een medewerker van de winkel gaat. De omgeving is afgezet.