Café-eigenaar wanhoop nabij door sluiting

Café-eigenaar Nafis Koçak is de wanhoop nabij. Ⓒ Foto Roel Dijkstra

Rotterdam - Horecaondernemer Nafis Koçak (40) is de wanhoop nabij nu de gemeente Rotterdam afgelopen weekend zijn zaak sloot omdat er in de buurt van zijn café Première aan de Hillelaan een schietincident is geweest.„Ik heb helemaal niets met dit incident te maken.”