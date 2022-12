Drie aanhoudingen na vondst explosief materiaal in auto Breda

De politie hield een algemene verkeerscontrole en controleerde daarbij een auto op de Bavelseparklaan in Breda-Oost. De bestuurder kon geen identiteitsbewijs tonen, waarop de auto doorzocht werd. De politie vond kruit en slaghoedjes, die gebruikt kunnen worden voor de ontsteking van explosieven. „Daarop is de EOD gewaarschuwd en die hebben dat onderzocht, afgevoerd en vernietigd”, aldus de woordvoerder. De bestuurder, een 25-jarige Mauritiaan, is aangehouden.

Even later controleerde de politie bij Hazeldonk, bij de grens met België, een ander verdacht voertuig. In de auto werden onder meer bivakmutsen gevonden. De twee inzittenden, een 28-jarige Fransman en een 20-jarige Amsterdammer, zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog of de twee auto’s iets met elkaar te maken hebben.