VVD wil windparken verder uit kust

„Hoe verder van de kust, hoe harder het waait en hoe minder mensen last hebben van windmolens. Ik wil daarom dat het kabinet de potentie van windmolenparken ver uit de kust beter onderzoekt. Zolang daar geen duidelijkheid over is, kan er wat de VVD betreft geen beslissing genomen worden over de aanleg van parken voor de Hollandse kust”, liet hij in een verklaring weten.

Het kabinet wees vrijdag drie locaties aan voor grote windparken. Een voor Borssele op 22 kilometer uit de kust en twee voor Noord- en Zuid-Holland op 18,5 kilometer van het land. Dit is dichterbij de kust dan eerder gepland, maar dit zou een besparing van 1,2 miljard euro opleveren.

Coalitiepartner PvdA is tevreden over het kabinetsplan. „Het is belangrijk dat de doelstellingen voor wind op zee die zijn afgesproken in het Energieakkoord worden gehaald”, zegt Jan Vos. Van uitstel voor verder onderzoek wil hij niets weten. „We gaan nu gewoon aan de bak.”

Stientje van Veldhoven (D66) vindt het goed dat er nu een plan ligt, maar meent dat er wel onduidelijkheid en onzekerheid is gecreëerd door de plannen aan te passen. „Dit is slecht voor het investeringsklimaat van windmolens.” Verder vraagt ze zich af of het haalbaar is om zoveel windmolens te bouwen in zo'n korte tijd.

GroenLinks is slecht te spreken over het plan. Liesbeth van Tongeren vindt het besluit om negen eerder afgegeven vergunningen voor windparken op zee in te trekken „onbehoorlijk”. Het kabinet „gooit de subsidieregeling plotseling dicht, en schoffeert hiermee de partijen met wie hij afspraken heeft gemaakt in het Energieakkoord”. Het Kamerlid denkt dat de Nederlandse doelen voor duurzame energie hierdoor niet zullen worden gehaald.