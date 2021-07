Meer vakantielanden kleuren rood op Europese coronakaart

Onder meer het zuiden van Frankrijk en de regio rond Parijs verschieten op de nieuwste kaart van het ECDC naar rood. De Europese evenknie van het RIVM publiceert iedere donderdag de nieuwe coronakaart, gebaseerd op besmettings- en testcijfers van twee weken daarvoor.

In Nederland zijn alleen Friesland, Drenthe en Zeeland niet donkerrood. Dat betekent dat Limburg deze week van rood naar het hoogste niveau is gegaan. De rest van Nederland was al donkerrood, iets wat ervoor zorgde dat andere landen zoals Duitsland, Noorwegen en Bulgarije strengere eisen stelden voor Nederlandse reizigers die het land binnen komen.

Spanje en Griekenland

Op de Europese coronakaart kleurt inmiddels bijna heel Spanje dieprood, net als een deel van de Griekse eilanden. Ook Corsica is donkerrood geworden, Cyprus was dat al, net als Kreta. Sicilië en Sardinië kleuren nu rood. Ierland en Luxemburg blijven dat.

Doorgaans is de Europese kaart een voorbode van een oranje reisadvies vanuit Nederland. Omdat we sinds deze week echter een ander systeem zijn gaan hanteren, waarbij heel de EU groen of geel is, gebeurt dat niet meer.

Wel kan het zo zijn dat op basis van deze kaart er groene landen op geel gaan. Dat betekent dat je, als je na 8 augustus terugkeert, je vooraf moet laten testen als je niet-gevaccineerd bent of geen herstelbewijs kan overleggen.