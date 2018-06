Louis Hartlooper Prijs voor schrijversduo

Het boek gaat over spiritualiteit van film en levert volgens de beoordelaars een stimulerende bijdrage aan het denken over cinema en aan de verdieping van de filmcultuur. Thomas Leeflang (Kijk! Luister! - Film en radio in Nederland onder Duitse dictatuur) en Bram Reijnhoudt (Het zoveelste Laurel & Hardy boek) maakten ook kans op de prijs.

De Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek werd voor de 10e keer uitgereikt en ter gelegenheid daarvan kreeg filmjournalist Peter van Bueren een oeuvreprijs. De Utrechtse wethouder van cultuur, Margriet Jongerius, overhandigde de prijzen.