Weer aanhoudingen moord Sint-Michielsgestel

De man werd in juni dood gevonden in een uitgebrande auto in Sint-Michielsgestel. Hij was door geweld om het leven gebracht.

Beide verdachten werden dinsdag aangehouden. De 40-jarige man verbleef op dat moment in Italië. Er ligt een uitleveringsverzoek, zodat het onderzoek in Nederland kan worden voortgezet.

Dinsdag werd al bekend dat de politie een 33-jarige man uit Maurik heeft aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de moord.