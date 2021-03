Razzia in Myanmar: ’Ze hebben ieder huis doorzocht’

Aan het einde van de protesten maandag sloot het leger de volledige wijk af, waardoor ongeveer tweehonderd demonstranten vast kwamen te zitten. Met de razzia hoopten de veiligheidstroepen hen allemaal te kunnen aanhouden.

De veiligheidstroepen van Myanmar richtten zich vooral op huizen waar een vlag van Aung San Suu Kyi’s partij, de Nationale Liga voor Democratie (NLD), aan het balkon hing. „Ze hebben ieder huis in de straat doorzocht”, zegt een bewoner. „Als flatgebouwen op slot zaten, dan sloopten ze het slot om naar binnen te kunnen.”

De verwachting van veel mensen in de buurt is dat er dinsdag weer grote protesten gaan plaatsvinden en dat de politie en het leger weer hard zullen ingrijpen. Recent kwamen nog drie demonstranten om het leven, in totaal zijn er meer dan 60 actievoerders gedood door de veiligheidstroepen.

Maandag waren veel bedrijven, zoals winkels, banken en scholen gesloten uit protest tegen de staatsgreep. Op 1 februari nam het leger de macht in het land over, naar eigen zeggen omdat de verkiezingen in november frauduleus waren verlopen. Bij die verkiezingen won de NLD en verloor de partij van het leger veel zetels.