'Iedereen kende iemand in het vliegtuig'

„Iedereen in Nederland kende iemand in het vliegtuig. Nederland zal de pijn de komende jaren voelen”, zei Rutte in een emotionele toespraak. „298 passagiers zouden vandaag nog in leven zijn geweest als er niet een conflict had gespeeld in het oosten van Oekraïne. Nederland wil ervoor zorgen dat alle bezittingen van de slachtoffers en de stoffelijke overschotten terug komen.”

Rutte sprak donderdag voor het eerst de Algemene Vergadering toe. Hij stond in zijn toespraak ook stil bij de internationale rechtsorde die in de Nederlandse grondwet is verankerd. „Daders moeten worden berecht. Of het nu gaat om MH17 of om de situatie in Syrië en Irak. Hoe ingewikkeld het ook is.”

Rutte benadrukte dat Nederland vindt dat de VN Veiligheidsraad effectiever kan functioneren. Nederland heeft eerder al aangegeven dat ze voor 2017-2018 een zetel in de Veiligheidsraad ambieert.