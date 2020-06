Illegale feestjes in natuur ’noodkreet’: ’We willen weer samenzijn’

Bij een illegaal feest in de Haarlemmermeer stuitte de politie onder meer op professionele muziekapparatuur en flessen lachgas. Ⓒ 123RF / Politie Haarlemmermeer

Hoofddorp - Weekend na weekend moet de politie ingrijpen bij illegale feestjes in een natuurgebied, en die lijken steeds professioneler te worden. De vraag is of het een nieuw fenomeen is, of een oud probleem in een nieuw jasje. „Feit is dat mensen eruit willen, ze hebben een opgehokt gevoel.”