Zeepjeskoning Ultee beboet voor marktmanipulatie

Ultee maakte naam met zijn keten Sabon-winkels met zeepproducten. De AFM legde hem vrijdag twee bestuurlijke boetes op, van ieder €5.000 omdat de ondernemer de koers van zijn participaties in een beleggingsfonds heeft gemanipuleerd.

,,Terwijl er hoger beroep loopt tegen die uitspraak, word ik nu al schuldig verklaard door de AFM, die in talloze andere zaken al is teruggefloten'', zegt Ultee, die beroep tegen de uitspraak heeft aangetekend. ,,Bizar dat dit in de Nederlandse recht- en regelgeving kan.''

Faillissement

Voor marktmanipulatie staat een boete van €2 miljoen. De AFM zegt met €5000 boete per keer rekening te houden met het inkomen van Ultee. Die is failliet verklaard en heeft volgens de toezichthouder grote schulden.

Ultee zeg dat een autobiografie binnen drie weken bij uitgever Unieboek Het Spectrum verschijnt, waarin hij op zijn zakenimperium en rechtszaken in gaat.

De ondernemer bezat een groot aantal deelnemingen in het destijds aan Euronext genoteerde beleggingsfonds Sabon FunDing, zowel privé als via een vennootschap waarvan hij enig aandeelhouder was. Vanaf begin 2012 is Ultee met anderen gaan handelen in deze participaties. Maar daarbij bleven de stukken feitelijk altijd onder zijn controle, stelt de AFM na onderzoek.

Kunstmatig hoge koers

Volgens de AFM wekte Ultee wel de indruk dat er flinke handel was in zijn fonds, terwijl er eigenlijk niets veranderde. Bovendien leidden de transacties zo tot een kunstmatig hoog koersniveau, aldus de AFM.

In de periode van 10 tot en met 29 februari 2012 ging de koers met 85% omhoog. Deze koersstijging werd voornamelijk veroorzaakt door transacties waarbij Ultee zelf partij was, aldus de AFM.

,,Niet ik, maar de fondsbeheerder was hiervoor verantwoordelijk'', zegt Ultee. ,,Die heeft zich met criminele handelingen ingelaten, maar aangifte tegen mij gedaan. En die wordt door de AFM niet aangepakt. De boete hoort bij de fondsbeheerder te liggen voor wat daar aantoonbaar fout is gegaan. Alles gebeurde overigens onder de ogen van de AFM. Zij hebben al mijn stukken goedgkeurd. Diezelfde AFM heeft ook de beursnotering geverifieerd en goedgekeurd.''

iCentre-winkels

Ultee werd in 2012 door de rechter gesommeerd €17,5 miljoen te betalen voor zijn poging om 29 iCentre-winkels over te nemen. Die poging om de Apple-retailer over te nemen, ketste eind mei 2012 af omdat hij niet aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen.

Participatiemaatschappij Antea, eigenaar van iCentre, spande een rechtszaak aan om de €17,5 miljoen die als boeteclausule was overeengekomen, uitbetaald krijgen. Het liet ook beslag leggen op het huis van Ultee. De winkels hadden €64 miljoen op moeten brengen.

