Oprichter AC/DC Malcolm Young lijdt aan dementie

Dat meldt The Australian vrijdag.

Michael Browning, die van 1974 tot 1979 manager van de band was, zegt dat de aandoening heel plotseling kwam. "Het is schokkend en vreselijk. Helaas voor AC/DC verliezen ze hun oprichter en mentor. Hij is het genie achter de band", aldus Browning. Young zou eerder een beroerte hebben gehad.

AC/DC maakte woensdag bekend dat de band na 41 jaar voorgoed afscheid moet nemen van Young. Het was al bekend dat Young ziek was. Het verzorgingstehuis in Sydney wilde niet bevestigen of Young inderdaad een van de bewoners is.

Malcolm Young en zijn broer Angus richtten AC/DC op in 1973. De band, bekend van hits als Whole Lotta Rosie, Highway To Hell en Thunderstruck, brengt op 1 december zijn vijftiende studioplaat uit. De groep heeft meer dan 200 miljoen albums verkocht. De plaat, Rock or Bust, is het eerste album waar Young niet aan mee heeft gewerkt. Zijn neef Steve Young vervangt hem en gaat mee op tournee.