Russen proppen hun koelkasten vol hamburgers en verkopen Big Macs voor 200 euro

Russen kunnen niet meer naar de McDonald’s. De fastfoodketen maakte dinsdag bekend dat het 850 restaurants in Rusland sluit, uit afschuw over de inval in Oekraïne. Volgens topman Chris Kempczinski was het een moeilijk besluit, ’maar is het onmogelijk het menselijk leed bij de Oekraïners te negeren’.

Witte Huis

Als reactie gingen Russen deze week massaal hamburgers inslaan. Een gebruiker op Reddit postte bijvoorbeeld een foto van een koelkast tot de nok gevuld met burgers. Er is nog maar weinig ruimte over voor andere boodschappen.

„Het lijkt op een feestje in het Witte Huis”, grapt een persoon in de comments. ,,De hamburgers bieden zakelijke kansen’’, reageert een ander. En dat laatste, zien meer Russen.

Lege bakjes

Naast de overvolle koelkasten worden de hamburgers voor een fortuin aangeboden op de Russische veilingsite Avito (vergelijkbaar met eBay). Een menu met twee hamburgers, twee drankjes en een kersentaart wordt aangeboden voor 7500 Russische roebels (dat is om precies te zijn 50,28 euro). Deze prijs geldt vanaf woensdag 15.00 uur. De ’gelukkige’ koper kan de maaltijd, die op 9 maart is gekocht, komen ophalen in Moskou.

Maar het blijft niet alleen bij burgers en frietjes, ook worden lege sausbakjes en papieren zakken voor een extreem hoge prijs aangeboden. Dat de westerse sancties ook zakelijke kansen kunnen bieden, dat blijkt wel weer.

De afgelopen dagen kondigden tal van Amerikaanse bedrijven al aan te stoppen met de verkoop in Rusland, maar McDonald’s hield zich opvallend lang stil. Op sociale media gingen daarop veel berichten rond waarin het Amerikaanse bedrijf werd opgeroepen Rusland te verlaten.