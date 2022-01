Kakkerlak zit dagenlang vast in oor van man

Zane Wedding, zoals de man heet, zegt in gesprek met New-Zealand Herald dat het insect op vrijdag in zijn oor is gekomen, toen hij aan het zwemmen was in een zwembad. „Het voelde eerst een beetje gek,” vertelt hij: „En daarna alsof mijn oor verstopt zat.”

Föhnen

In eerste instantie dacht de man dat het om water in zijn oor ging. Daarom bezocht de ’kiwi’ op zaterdag de huisarts. De veertigjarige man kreeg een antibioticakuur voorgeschreven en de arts adviseerde hem om zijn oor te föhnen.

Dat verhielp de situatie niet: „Ik lag vrijwel het hele weekend op mijn oor, of ik was aan het föhnen. Als ik rondliep, werd ik vrijwel direct duizelig”, aldus Wedding, die ook met CNN sprak. Ook pogingen het ’water’ weg te laten lopen door kauwgom te kauwen, haalden niets uit.

Beweging

Tot dan toe dacht de man dus dat er water in zijn oor zat. Maar toen het ’water’ in zijn oor leek te bewegen, ook als hij stil zat, werd de situatie toch een beetje vreemd.

Op maandag ging de Nieuw-Zeelander daarom naar de kno-arts en daar werd de gehoorgang nog eens goed bekeken. De arts zag al gauw dat het niet om water ging: „Ik denk dat je een insect in je oor hebt.”

Rillingen

In een paar minuten kon de kno-arts de man van de ongenode gast verlossen. Wedding zegt in gesprek met CNN nog steeds rillingen te krijgen als hij aan het voorval denkt.