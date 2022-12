Man (77) opgepakt voor gruwelijke schietpartij villa Kinderdijk

De verdachte zeventiger werd gearresteerd in Limburg. Hij wordt volgens de politie verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. Vorige week, in de nacht van donderdag op vrijdag, werden de bewoonster en haar vriend wakker van het geluid van iemand die het landhuis binnendrong. Kort daarop werd de man neergeschoten. De vrouw bleef ongedeerd.

Huiszoeking

Meerdere ambulances en diverse politiewagens werden naar het afgelegen terrein op het Drierivierenpunt in de buurt van Alblasserdam gestuurd. Ambulancepersoneel werd in eerste instantie op afstand gehouden, totdat de politie het sein ’veilig’ gaf en zij de villa in kon. Daar vond zij het slachtoffer dat in zijn hoofd geschoten was. De man was nog aanspreekbaar toen de hulpdiensten arriveerden.

Ⓒ Peter Stam

Het onderzoek is nog in volle gang. In een woning in Alblasserdam is maandagavond een huiszoeking geweest. Er is een groot team van rechercheurs op de zaak gezet.

Scheepswerf

De villa aan de Puntweg in Kinderdijk. Ⓒ Streetview

De monumentale villa werd in 1915 gebouwd in opdracht van L.J. Smit, de directeur van de gelijknamige scheepswerf. Het pand, dat de directeurswoning was, werd in 1917 opgeleverd. Het bedrijf groeide uit tot Smit Internationale dat wereldwijd bekendheid geniet op het gebied van sleepdiensten, berging van scheepswrakken en bescherming van het milieu bij scheepsongelukken.