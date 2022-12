Schietpartij villa Kinderdijk: ’Opgepakte man (77) klusjesman van bewoonster’

Het 74-jarige slachtoffer, een Nederlander die in het Belgische Overijse woont, ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Zijn toestand is volgens de politie nog onveranderd. Vorige week, in de nacht van donderdag op vrijdag, werden de bewoonster en haar vriend wakker van het geluid van iemand die het huis binnendrong. Kort daarop werd de man door zijn hoofd geschoten. De vrouw bleef ongedeerd. De twee hadden sinds enige tijd een relatie met elkaar.

Huiszoeking

Meerdere ambulances en diverse politiewagens werden naar het afgelegen terrein op het Drierivierenpunt in de buurt van Alblasserdam gestuurd. Ambulancepersoneel werd in eerste instantie op afstand gehouden, totdat de politie het sein ’veilig’ gaf en zij de villa in kon. Daar vond zij het slachtoffer die in zijn hoofd geschoten was. De man was nog aanspreekbaar toen de hulpdiensten arriveerden.

Ⓒ Peter Stam

Klusjesman

Een groot team van rechercheurs werd op de zaak gezet en het spoor leidde naar de 77-jarige klusjesman uit het nabijgelegen Alblasserdam, melden bronnen rond het onderzoek. De verdachte zeventiger zou tevens een vriend van de bewoonster zijn. De opgepakte man wordt volgens de politie verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij, maar de politie wil niet bevestigen dat de opgepakte man de klusjesman is.

Een grote politiemacht doorzocht maandagavond de woning en schuur van de verdachte in de Eksterstraat in Alblasserdam. Daarbij werd ook een speurhond ingezet. Pas ruim na middernacht verlieten de laatste rechercheurs de Vogelbuurt.

Depressief

„Ik reed na het sinterklaasfeest de straat in en schrok me kapot”, vertelt een omwonende. „Op het eerste gezicht leek het of de agenten voor mijn deur stonden en dacht ik meteen aan brand. Toen ik dichterbij kwam, zag ik dat het om het huis van de klusjesman ging”, vervolgt de vrouw.

Veel contact had ze niet met hem. „We groetten elkaar en daar bleef het bij. Hij deed hier geen vlieg kwaad”, haast ze zich er bij te zeggen.

Ⓒ Peter Stam

Een naaste buurvrouw bevestigt die lezing. „Wel leek hij de laatste maanden iets stiller, misschien wel een beetje depressief of zo. Een jaar geleden is een van zijn twee dochters het huis uitgegaan om samen te gaan wonen. Ik had soms wel medelijden met hem. Hij had de laatste tijd wel wat weg van een zielige zwerver.”

Ongeloof

Een ouder koppel dat aan de overkant woont, reageert vol ongeloof op de arrestatie. „Ik kan me echt niet voorstellen dat hij er iets mee te maken heeft”, aldus de man. „Maar hij wordt toch ook niet voor niets opgepakt”, vult zijn echtgenote aan.

Het stel vermoedt dat de klusjesman is opgepakt bij zijn vriendin die in Limburg woont. „Ze kwam ook geregeld hierheen en was dan vaak in zijn tuintje bezig.”

Inval in de woning van de man uit Alblasserdam die wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij in Kinderdijk. Ⓒ Peter Stam

Hoewel de verdachte al tientallen jaren hun overbuurman is, hadden zij ook weinig contact met hem. „We zagen hem vooral in zijn grijze busje met zijn neus bijna op de voorruit door de straat rijden. Waar hij zich verder mee bezighield, weten we niet.”

Kind aan huis

Bij de kapitale villa aan de Puntweg in het drie kilometer verderop gelegen Kinderdijk heerste dinsdagmiddag een serene rust. Alleen een stuk afzetlint aan een boom herinnert nog aan het grootschalige politieonderzoek dat vrijdagnacht in en rond het afgelegen huis aan de boorden van de Lek is verricht. De bewoonster van een van de drie nabijgelegen huizen wil niets kwijt over de arrestatie van de klusjesman. „Geen commentaar”, zegt ze voordat de voordeur weer dichtgaat.

Een schipper die een vaste ligplaats heeft halverwege de Puntweg zegt niet te weten wat hij van de arrestatie moet denken. „De laatste maanden was hij hier kind aan huis. Soms wel zes keer per dag reed hij heen en weer. Geen idee waarom, maar het viel wel op. Al met al is het natuurlijk een groot drama wat zich daar heeft afgespeeld.”

Scheepswerf

De monumentale villa aan de Puntweg werd in 1915 gebouwd in opdracht van L.J. Smit, de directeur van de gelijknamige scheepswerf. Het pand, dat de directeurswoning was, werd in 1917 opgeleverd. Het bedrijf groeide uit tot Smit Internationale dat wereldwijd bekendheid geniet op het gebied van sleepdiensten, berging van scheepswrakken en bescherming van het milieu bij scheepsongelukken.