Toch weer uitingen op sociale media: ’Willem Engel kan koffer weer pakken’

Vrijdagavond echter zond café Weltschmerz een bijna anderhalf uur durend ’interview’ met Engel uit, welke te zien was op Facebook en Twitter en integraal werd uitgezonden op social media door Viruswaarheid. Engel zelf heette zijn kijkers persoonlijk welkom, op dezelfde wijze zoals hij dat voor zijn arrestatie op 16 maart jongstleden deed.

Op de vraag of Engel nu in overtreding is, laat het Openbaar Ministerie weten de uitzending te hebben gezien en dat ’het de aandacht heeft’.

Volgens Norbert Dikkeboom, de man die eerder ruim 22.581 aangiftes verzamelde tegen Engel, kan de Viruswaarheid-voorman zijn koffer weer gaan pakken voor een nieuw verblijf in de gevangenis. „Ditmaal vermoedelijk voor de duur van 90 dagen. Dit omdat hij ondanks een verbod toch op sociale media verschijnt met uitlatingen.”

Voorwaarden voor vrijlating Willem Engel Ⓒ Openbaar Ministerie

Voorarrest

Afgelopen woensdag kwam Willem Engel na twee weken voorarrest vrij. Hij zat in de cel voor opruiing, waardoor andere mensen volgens het Openbaar Ministerie strafbare feiten hebben gepleegd. Een voorwaarde voor vrijlating tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt, was het zich onthouden van uitingen op sociale media; dit zou hij zelf hebben voorgesteld. Dit ontkent Engel overigens in de uitzending van Weltschmerz.

„Het kan niet anders dan dat Engel linea recta weer naar de cel gaat. Dit is echt een schoffering van de rechtbank en het Openbaar Ministerie”, stelt Dikkeboom die de toezegging van Engel (om zich niet te uiten via social media) al niet vertrouwde.

Recidive

„Willem Engel kan het niet laten. Waarschijnlijk heeft justitie gehoopt dat twee weken in de cel zou leiden tot het inzicht dat hij zich van dergelijke uitlatingen moet onthouden, maar niets blijkt minder waar. Zelfs tijdens zijn verblijf in voorarrest wist hij zijn achterban toe te spreken via sociale media. Dat de rechtbank dan niet inziet dat de kans op recidive heel groot is, is jammer”, stelt Dikkeboom, die verwacht dat men snel orde op zaken stelt.

Op Twitter is er inmiddels veel onrust ontstaan: „Als het OM dit laat lopen, geven ze een signaal aan de maatschappij af dat ze het niet zo nauw nemen met hun eigen voorwaarden en kunnen ze hun borst natmaken voor de precedentwerking die advocaten in toekomstige zaken hierin zullen zien”, twittert iemand.