Uber-passagier kan klagen over discriminatie

AMSTERDAM - Gebruikers van taxi-app Uber kunnen voortaan klagen wanneer ze vinden dat ze gediscrimineerd zijn door hun chauffeur. De app heeft daarvoor een ’meldknop’ gekregen. Die is maandag gelanceerd vanwege de Pride-week in Amsterdam, maar is ook daarna beschikbaar en kan ook worden gebruikt bij andere vormen van discriminatie. Vooralsnog is de klaagknop alleen in Nederland beschikbaar, maar als hij aanslaat, wordt hij misschien ook in andere landen ingevoerd.