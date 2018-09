Roof-PvdA'er in november voor rechter

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak is op 11 november voor de meervoudige kamer van de rechtbank in de Domstad. Het oud-raadslid van de PvdA verduisterde vorig jaar als penningmeester ongeveer 45 mille van de Daklozenkrant.

De Stichting Straatnieuws is opgelucht, maar staat financieel aan de afgrond, zo liet voorzitter Broos Schnetz weten. Bovenop de 45 mille komen nog de kosten voor het forensisch onderzoek, negen mille, zegt Schnetz. „Hij heeft pas €15.000 terugbetaald.”

De Stichting ook wil een civiele procedure beginnen om al het geld terug te halen, aldus Schnetz. „Het water staat ons aan de lippen. We hadden gehoopt dat het OM eerder tot actie over zou gaan.” Het kort geding zou binnen enkele weken moeten dienen. De advocaat van Van der Roest kon geen commentaar leveren, maar wist nog niet dat zijn cliënt voor het hekje moest komen.

Berooid

Van der Roest blijkt de Stichting overigens in dubbel opzicht berooid te hebben achtergelaten. Niet alleen deed het raadslid een greep in de kas, waarvan hij bier kocht, op vakantie ging naar een Grieks eiland en een theaterproductie financierde, ook blijkt de penningmeester van sociaaldemocratische huize de straatkrantverkopers vergeten te hebben aangemeld bij het pensioenfonds. Een reparatie van de CAO heeft de straatlozenkrant verder in de rode cijfers gejaagd, aldus Schnetz. „Dat was het beslag op het laatste spaarpotje.”